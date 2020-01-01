إيفونا يعلن انتقاله إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي

لاعب الأهلي السابق، ومهاجم منتخب الجابون، يخوض تجربة جديدة في البرتغال.

أعلن الجابوني، ماليك إيفونا، مهاجم النادي الأهلي السابق، عن انتقاله إلى صفوف نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى نهاية الموسم الحالي.

ويلعب فريق ناسيونال مادير في الدوري البرتغالي الدرجة الثانية، لينضم له ماليك إيفونا، ليلعب في صفوفه حتى نهاية الموسم.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ناسيونال ماديرا، الإعلان عن التعاقد مع إيفونا، حيث سيرتدي القميص رقم 18، معارًا من فريقه سانتا كلارا البرتغالي.

كما نشر إيفونا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها انضمامه إلى ناسيونال ماديرا، على سبيل الإعارة.

رسميًا - المقاولون العرب يستعير أيمن حفني من المقاصة لنهاية الموسم

وعلق إيفونا على صورته بقميص ناسيونال ماديرًا قائلًا: "تحدي جديد"، ليشارك رفقة فريقه الجديد بدوري الدرجة الثانية البرتغالي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السادسة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي تضم الجابون وليبيا وأنجولا.

إيفونا مهاجم منتخب الجابون، شارك في 27 مباراة دولية، حيث آخر مشاركاته أمام بوروندي في مارس 2019، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الماضية.