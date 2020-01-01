رسميًا - المقاولون العرب يستعير أيمن حفني من المقاصة لنهاية الموسم

أيمن حفني لاعبًا في صفوف المقاولون العرب حتى نهاية الموسم.

نجحت إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، في ضم أيمن حفني، لاعب الزمالك السابق، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادمًا من مصر المقاصة.

أيمن حفني انتقل لصفوف نادي مصر المقاصة، مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من الزمالك، بعد انتهاء عقده.

مفاوضات المقاولون مع أيمن حفني جاءت بسرية تامة، وذلك بقيادة محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي، وعماد النحاس المدير الفني.

واستطاع محمد فتحي وعماد النحاس، إنهاء صفقة انضمام أيمن حفني إلى المقاولون العرب بشكل رسمي، ليصبح لاعبًا في صفوف ذئاب الجبل.

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وأكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، على أن أيمن حفني لاعب كبير، ويمتلك خبرات كبيرة، ستجعله من أهم صفقات ناديه.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بـ36 نقطة، حيث يحقق الفريق نتائج مميزة بالدوري المصري هذا الموسم.

ويستعد المقاولون لمواجهة طنطا مساء غدٍ السبت، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.