إيفرتون يوضح حقيقة اتفاقه مع كارلو أنشيلوتي

بعض التقارير أكدت وجود اتفاق بين إدارة إيفرتون وأنشيلوتي

أوضحت إدارة إيفرتون، حقيقة اتفاقها مع المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي للتدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

بعض التقارير الصحفية، في الساعات الماضية، أكدت اتفاق الطرفين على كافة التفاصيل، وسيكون الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

ومن جانبها نفت إدارة إيفرتون تلك الشائعات، عبر بياناً رسمياً نشرته منذ قليل، لتوضيح الأمر حول المدرب الجديد.

وجاء بيان إيفرتون على النحو التالي: "منذ 11 يوماً عندما غادر المدرب ماركو سيلفا، وإدارة النادي تعمل لاختيار المدرب الجديد وعقدت بالفعل بعض الاجتماعات معهم".

وواصل: "يمكننا أن نؤكد أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي عقد ولم يتم اختيار أي مرشح".

وأقالت إدارة الفريق الإنجليزي، مدربها السابق بسبب سوء النتائج، والتي كان آخرها أمام الجار ليفربول بخمسة أهداف لهدفين.

وبعد إقالة سيلفا، أعلنت الإدارة تعيين دانكن فيرجسون، مدرباً مؤقتاً للفريق، وخاض معه مباراتين فاز في الأولى على تشيلسي ثم تعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق.