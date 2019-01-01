تقارير - أنشيلوتي يوافق على تدريب إيفرتون

مفاجأة كبيرة..

أصبح كارلو أنشيلوتي على بعد ساعات قليلة من إعلان توليه قيادة إيفرتون، وذلك حسبما أشارت مصادر من شبكة "سكاي سبورت" المقربة من دوائر النادي الإنجليزي.

تقارير من الصحافة البريطانية في الأيام القليلة الماضية كانت قد تحدثت عن أن إيفرتون عرّض بالفعل على أنشيلوتي أن يتولى مقاليد الحكم فيه، وأن محادثات جارية بالفعل بين الطرفين.

لكن سكاي حسمت الأمر وأكدت أن العرض الذي تقدمت به إدارة التوفيز إلى أنشيلوتي قد لقيّ قبوله مبدئيًا، وأن المدرب الإيطالي سيصل على رأس العارضة الفنية لهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

أنشيلوتي أُقيل من تدريب نابولي الأسبوع الماضي بسبب مشاكل مع الإدارة، وارتبط اسمه بتدريب أرسنال أيضًا، لكن نادي الميرسيسايد كان أكثر جدية ورغبة في الحصول على خدمات المدرب المخضرم.

هذه لن تكون التجربة الأولى لأنشيلوتي في الدوري الإنجليزي، حيث سبق له وأن تولى تدريب تشيلسي لمدة موسمين وحقق معهم لقب البريميرليج موسم 2009-2010.

يذكر أن إيفرتون قد أقال مدربه ماركو سيلفا في أعقاب تراجع النتائج معه، وقد تولى فيرجسون المهمة بصورة مؤقتة وانتصر على تشيلسي بثلاثية وتعادل مع مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد بهدف لكل منهما.

كما يجدر الإشارة إلى أن إيفرتون سيُلاقي ليستر سيتي في كأس كاراباو يوم الأربعاء، ومن غير المعلوم إذا ما كان أنشيلوتي سيجلس على دكة البدلاء في هذه المباراة أم لا، ولكن الأكيد أنه سيتواجد أمام أرسنال يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.