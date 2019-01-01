إيديرسون: كوتينيو سيكون سعيداً في بايرن ميونخ

رحلة جديدة بدأها اللاعب البرازيلي مع الفريق البافاري بعد فشل مسيرته مع برشلونة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد الحارس البرازيلي، إيدرسون أن تجربه زميله كوتينيو في بايرن ميونخ ستكون مفيده، وستمنحه فرصة استعادة مستواه بعد فترة التراجع في برشلونة.

ويتواجد الثنائي معاً في الولايات المتحدة حالياً، أثناء فترة التوقف الدولي، لخوض مباريات ودية مع منتخب بلادهما بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا في يوليو الماضي.

وقال إيدرسون في تصريحات صحفية خاصة مع مجلة بليد الألمانية: "بايرن ميونخ فريق رائع دائماً، ومع انضمام كوتينيو نسب فوزهم بدوري أبطال أوروبا تتزايد".

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وواصل: "كوتينيو لاعب رائع، ولكن لسوء الحظ فترته مع برشلونة لم تكن موفقة عكس رحلته مع ليفربول، في بايرين ميونخ سيكون سعيداً من جديد".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد شارك في مباراتين مع بايرن، أتمنى أن يستمر بهذا المستوى ويطور من نفسه ويساعد الفريق على تحقيق الألقاب".

وانضم البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً، إلى الفريق البافاري على سبيل الإعارة من برشلونة خلال فترة الانتقالات الماضية.