نوير: أريد أن أفعل مثل بوفون وفان دير سار

نوير مستمر كقائد المانشافت وبايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ وألمانيا، عن تطلعاته المستقبلية بعد الاعتزال، وقال إنه يريد أن يسلك طريق الإدارة مثل حراس آخرين.

وعانى نوير في العامين الماضيين من تعاقب الإصابات وابتعاده عن الملاعب، ولكن عاد لحراسة عرين المانشافت والبافاري مؤخراً.

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وقال نوير مع "Welt am Sonntag": "يعجبني ما قام به أوليفر كان، ابتعد عن الكرة وأخذ مسافته، ثم عاد، نفس الأمر مع فان دير سار في أياكس".

وأضاف: "حراس المرمى دائماً ينجحون في مشوار مع بعد الاعتزال، وأعتقد بوفون سيفعل المثل مع يوفنتوس، سأترك اللعب عندما أشعر أنني غير مرغوباً في وجودي".

وواصل نوير: "مازلت أشعر بأهميتي في صفوف المنتخب وهذا يشجعني ويدفعني للاستمرار ويحفزني".

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وسقطت ألمانيا في تصفيات أمم أوروبا بمشاركة نوير أمام هولندا، وستلعب في اللقاء المقبل أمام أيرلندا الشمالية.