هازارد: حققنا لساري ما يريده ونسعى للفوز على مانشستر سيتي

إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي يؤكد على سعادته بتحقيق فريقه للفوز على هدرسفيلد بخماسية نظيفة ويؤكد على رغبته في تكرار الفوز على مانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب البلجيكي إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه للفوز على نظيره هدرسفيلد في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هازارد وأكد خلالها أن تحقيق ما أراده المدير الفني هو الأهم في ذلك اليوم بعد الخسارة الكبيرة ضد بورنموث.

وقال هازارد: "دومًا ما أقول عندما نتعرض للخسارة في مباراة أننا في حاجة لتحقيق فوز في لقاء أخر وهذا هو ما حدث، لقد لعبنا واحدة من أفضل المباريات هذا الموسم وقمنا بتسجيل خمسة أهدفًا عظيمة".

التشكيل المثالي للدوري الإسباني دون لاعبي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو

وأضاف: "الجماهير لم تكن سعيدة يوم الأربعاء الماضي والآن هم سعداء، نريد أن نستمر باللعب بذلك الشكل، وكما يريد المدير الفني من الفريق".

وأكمل: "أعتقد أن ساري سعيد لأنه كان يريد أن يرى رد فعل قوي من الفريق ونحن منحناه ما يريد وقدمنا لقاء غاية في القوة وحققنا فوزًا كبيرًا".

مانشستر يونايتد يضع شرطاً وحيداً لبقاء سولشار بعد نهاية الموسم

وأسهب عن هيجواين: "نحاول جميعنا أن نعمل مع بعضنا البعض، وهيجواين لاعب جديد لكنه يعرف المدرب وما الذي يحتاجه، هو مهاجم عظيم ويمكنه تسجيل العديد من الأهداف، لكن إنجلترا مختلفة عن إيطاليا وإسبانيا وهو يملك القدرات المناسبة".

واختتم تصريحاته: "بعد تلك المباراة أصبحت ثقتنا في أنفسنا أفضل مما كانت عليه في آخر يومين، لكننا سنواجه البطل، وستكون مباراة صعبة بكل تأكيد، إذا ما كنا قد حققنا الفوز عليهم في ستامفورد بريدج فلما لا نكرره؟".