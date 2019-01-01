مانشستر يونايتد يضع شرطاً وحيداً لبقاء سولشار بعد نهاية الموسم

مهمة صعبة أمام المدرب النرويجي لكن سجله الحالي مع الفريق الإنجليزي يدعو جماهيره للتفاؤل

استقرت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الحالة التي ستمنح فيها الثقة الكاملة للمدرب المؤقت أولي سولشار.

النرويجي تولى مهمة تدريب الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي، خلفاً لنظيره المُقال جوزيه مورينيو.

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مسيرة نجم الشياطين السابق تبدو ناصعة في بدايتها، حيث حقق 8 انتصارات في أول 9 مباريات لعبها حتى الآن.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن نتائج سولشار جعلت إدارة مانشستر يونايتد تفكر في تغيير صفته من المدرب المؤقت إلى الدائم.

وأشارت إلى دراسة النادي الإنجليزي، إمكانية توقيع سولشار على عقد جديد ليقود الفريق الموسم القادم.

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ويتوقف ذلك على المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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صعود يونايتد إلى دور الثمانية من دوري الأبطال، سيكون العامل الأهم في استمراره بقيادة الفريق أو البحث عن مدرب آخر.

ويستعد سولشار لمواجهة صعبة غداً الأحد أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، طمحاً في استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد التعادل مع بيرنلي 2/2 الثلاثاء الماضي.