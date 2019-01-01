إيتو: ميسي إله كرة القدم

إيتو يتحدث عن مرشحيه للكرة الذهبية

تحدث النجم الكاميروني صامويل إيتو عن مرشحيه للكرة الذهبية، وخص قائد برشلونة ليونيل ميسي بالمديح على ما يقدمه من مستوى.

وينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019 في الثاني من ديسمبر المقبل في حفل يقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وقال إيتو مع "AFP": "فزت ببطولات عدة، وحققت أحلاماً كثيرة، وكل ذلك بالنسبة لي يساوى الكرة الذهبية".

وأتبع: "ميسي أفضل لاعب في كل العصور، كنت محظوظاً برؤية صعوده وتطوره، وامتلاك علاقة مميزة معه، عندما أعطي رأيي يقول لي أنت غير محايد".

وأردف لاعب برشلونة السابق: "كل شيء يقوم به ميسي يجعلك تفكر أنه إله في كرة القدم، سأكون سعيداً إذا حقق الكرة الذهبية".

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وعن حظوظ اللاعبين الأفارقة بالجائزة: "أفريقيا تحتاج لإظهار قوتها، نحن محظوظون بوجود هؤلاء من تصدروا ترتيب هدافي البريميرليج ويسجلون أكثر من عشرة أهداف بالأبطال".

وأضاف: "ولكن هؤلاء لا يحظون بالمساندة، أريد مساندتهم والدفاع عنهم لأن سيأتي يوم يجب أن يفعلوا المثل، هذا ما لم يفهمه الأفارقة، وبسبب نتأخر عن البقية".

وأعلن إيتو مؤخراً اعتزال اللعب بعد مشوار حافل بالملاعب ختمه بتجربة بالدوري القطري مع نادي قطر.