ديشان: جريزمان يحتاج للوقت للانسجام مع برشلونة

تصريحات ديشان بشأن جريزمان وبرشلونة والفترة المقبلة لمنتخب فرنسا

قال ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي إن أنطوان جريزمان يستمتع بكرة القدم في الوقت الحالي عكس ما يقال، مؤكدًا أنه يحتاج فقط إلى بعض الوقت حتى يصل إلى مستوى التوقعات ويتأقلم مع برشلونة.

وتحدث ديشان حول أنطوان جريزمان ومستقبل المنتخب الفرنسي في المرحلة المقبلة، وبعض الأسماء التي تشكل العمود الفقري الأبطال العالم.

وقال ديشان: "بالنسبة لي لا مخاوف بالنسبة لجريزمان، هو يزامل العديد من النجوم الكبار في برشلونة وهذا شيء إيجابي بالنسبة للاعب، ولكن الاندماج لا يأتي في يوم وليلة"

أضاف: "طريقة اللعب تعتمد على انسجام اللاعبيم بشكل كبير وكيفية عملهم سويًا، كما أنه شارك في مراكز لم يتعود عليها في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم أنه بدأ مسيرته باللعب على الأطراف، إلا أن ذلك لم يحدث منذ فترة طويلة"

وتابع: "اللعب لنادٍ كبير يجعل التوقعات عالية، وأنا أثق أن جريزمان سيكون أحد أهم لاعبي برشلونة مع الوقت، وبالنسبة للمنتخب فهو ما زال لاعبًا مهمًا للغاية فيما يخص مركز رأس الحربة الذي لعب فيه مؤخرًا"

وحول أوليفييه جيرو واستدعائه: "اخترته لأنه ما زال لاعبًا رئيسيًا ومهمًا بالنسبة للمنتخب، حتى وإن لم يلعب كثيرًا في الفترة الأخيرة ولكنه لم يفقد قيمته"

وأردف: "أنا أثق فيه بسبب مشواره مع المنتخب وما قام به من قبل، الأمور لا تعتمد على شهر أكتوبر فقط، ولكنه يجب أن يلعب مع فريقه ليصبح أكثر جاهزية"

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يذكر أن أنطوان جريزمان قد دخل في أزمة مع برشلونة حسب المصادر المقربة بسبب اختلاف وجهات النظر بينه وبين ليونيل ميسي ولويس سواريز.