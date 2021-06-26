إيتو: ميسي سيبقى مع برشلونة والسر في مشروع لابورتا

تحدث كذلك عن النجم الفرنسي كيليان مبابي

يؤمن الكاميروني صامويل إيتو، أن جوان لابورتا رئيس برشلونة، يعد مشروعًا مثيرًا للاهتمام لإقناع ليونيل ميسي بتجديد عقده.

النجم الأرجنتيني ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في 30 يونيو الجاري، وهو ما يعني تبقي أربعة أيام فقط ليصبح لاعبًا حرًا.

ومع ذلك لم يشكك مهاجم برشلونة السابق، في إمكانية بقاء اللاعب لفترة طويلة من خلال التوقيع على عقد جديد.

وقال إيتو في مقابلة مع "La Nacion":"كان هناك عدد قليل جدًا من آلهة كرة القدم والأرجنتين حصلت على اثنين، الأول كان دييجو مارادونا الذي يستريح بالقرب من والده والآخر لا يزال معنا في هذا العالم".

وأضاف:"أنا محظوظ لأنني لعبت مع ميسي واستمتعت بكرة القدم بجواره، لم تتح لي الفرصة للعب مع مارادوانا لكني شاهدته كثيرًا على التلفزيون".

وتابع:"ميسي هو برشلونة وبرشلونة هو ميسي، لا أستطيع تخيل ليو بقميص آخر، إنه ناديه، منزله، حبه، ولا أعتقد أن استمراره يتوقف على المال".

وأنهى الكاميروني حديثه:"أعرف أن لابورتا يعد مشروعًا موثوقًا به لميسي من أجل إقناعه بالتجديد".

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أزمة جديدة في برشلونة تهدد تجديد ميسي!

وأما عن خليفة ميسي وكريستيانو رونالدو في الملاعب:"سيأتي إله آخر عندما يتعب هذا الثنائي، وأتوقع أن يكون هو كيليان مبابي".

يذكر أن ميسي يتواجد حاليًا مع الأرجنتين للمشاركة في كوبا أمريكا، حيث يستعد لمواجهة بوليفيا بالجولة الخامسة من البطولة يوم الثلاثاء القادم.