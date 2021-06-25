نجم الأرجنتين: التمرير إلى ميسي لا يكون دائمًا الخيار الأفضل

زميل ميسي في منتخب الأرجنتين يؤكد أن خيار التمرير إلى ميسي لا يكون دائمًا الأفضل خلال المباريات.

خلال السنوات الأخيرة، كانت الاتهامات توجه إلى نادي برشلونة الإسباني بالاعتماد فقط على الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليخلق السحر وينقذ الفريق في الكثير من المباريات، لكن لياندرو باريديس لاعب وسط منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرى خطأ ذلك.

ويلعب باريديس حاليًا إلى جانب ميسي في بطولة كوبا أمريكا، حيث يتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل.

وأوضح باريديس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عندما لعبت عدة مباريات إلى جانب رودري ودي بول، وضعنا في أذهاننا أنه من الضروري البحث عن ميسي، ولكن أن نعثر عليه فقط عندما يمكنه الاستفادة من الكرة".

وأضاف: "أعتقد أنه على الرغم من وجوده، والرغبة دائمًا في تمرير الكرة له، إلا أن ذلك لا يكون دومًا الخيار الأفضل، عليك أيضًا أن تكون ذكيًا حين تمرر إلى ميسي".

ويلعب باريديس، صاحب الستة وعشرين عامًا، مع لاعبين رفيعي المستوى في باريس سان جيرمان، ومنتخب الأرجنتين، لذلك هو يدرك الحاجة إلى التمرير دائمًا إلى لأفضل اللاعبين.

وأكمل: "عليك اتخاذ قرارات، سواء كانت جيدة أم لا، وعليك أن تؤمن أنك اتخذت القرار الأفضل للفريق".

وأردف: "بعد ذلك، إذا أعطيت الكرة إلى ميسي، أو لا، وكان ذلك أفضل للفريق، فهذا شيء آخر، لكنك تحاول التخلص من المسئولية بمنحه الكرة دائمًا، لكن بدلًا من ذلك يجب أن نمرر له عندما يكون قادرًا على الاستفادة بالكرة".

ماذا قال باريديس عن اللعب مع ميسي ونيمار؟

ويلعب باريديس إلى جانب ميسي مع الأرجنتين، والبرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان، ويشعر بالفخر لذلك.

وقال باريديس في تصريحاته: "لقد كنت محظوظًا لأنهما عاملاني بطريقة جيدة، وجعلاني أشعر براحة كبيرة، لدي علاقة جيدة معهما".

واختتم نجم وسط منتخب الأرجنتين تصريحاته قائلًا: "أستمتع حقًا بكوني قادرًا على اللعب ومشاركة غرفة الملابس معهما".

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