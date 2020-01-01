إيتو: لاوتارو إلى برشلونة؟ سواريز كتب التاريخ لا تنسوه

وسط اقتراب لاوتارو مارتينيز من برشلونة.. إيتو يذكّر الجماهير من هو لويس سواريز

قال أسطورة كرة القدم الأفريقية صامويل إيتو ونجم برشلونة وإنتر السابق إن احتمالية انضمام لاوتارو مارتينيز للفريق الكتالوني يجب ألا يظلم لويس سواريز.

وحسب المصادر الصحفية فإن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يقترب من برشلونة بمرور الوقت وسيكون صفقة الميركاتو الصيفي الأبرز.

وحول ذلك، يرى صامويل إيتو أن التاريخ ينسى دائمًا، وأن برشلونة علهم احترام لويس سواريز وما قدمه للفريق الكتالوني طوال فترة تواجده في النادي.

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وقال إيتو في تصريحات لراديو كتالونيا: "لاوتارو مارتينيز لديه إمكانيات كبيرة وسيكون إضافة كبيرة لأي فريق، ولكن على برشلونة أن يقدر ما قام به سواريز للنادي"

وأضاف: "سواريز كتب في برشلونة قصة تاريخية لا تصدق، بالنسبة لي هو واحد من أفضل المهاجمين الذين رأيتهم على الإطلاق ومن الأفضل في العالم"

وتابع: "يجب أن يقوم النادي بتعزيز صفوفه والتعاقد مع لاعب مثل لاوتارو مارتينيز سيكون مفيدًا، ولكن دون أن يتم ظلم سواريز على حسابه أو تهميش دوره"

وأردف: "سواريز يشبه الجنرال الذي لا يمكن مقارنته بأحد، هو لاعب فريد من نوعه، ولا أحد نسيان التاريخ الذي يقع فيه الناس دائمًا"

وأكمل: "لاوتارو يقوم بعمل رائع مع إنتر وانضمامه إلى برشلونة سيمنح مزيدًا من التنافسية والتي ستفيد النادي بدورها بالطبع"

وحول تشافي هيرنانديز قال: "لقد تحدثت إلى تشافي من قبل وأخبرته أنه عليه العودة إلى برشلونة من جديد، يجب أن يخوض التجربة كمدرب"

وأكد: "تشافي كان لاعب وسط ملعب استثنائي ورؤيته في كرة القدم ستجعله مدربًا ناجحًا، عليه العودة إلى برشلونة كمدرب في وجود إله كرة القدم ميسي، الأمور ستصبح أسهل في وجوده"

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يذكر أن لويس سواريز قد انضم إلى برشلونة في صيف العام 2014، وفي أقل من 6 مواسم نجح في تسجيل أرقام مذهلة ولا تصدق.