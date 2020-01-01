العلم يثبت أفضلية ميسي على رونالدو

ميسي يساوي رونالدو مرتين.. كيف حسم العلم الجدل حول أصعب معادلات كرة القدم عبر التاريخ

في الوقت التي اجتاحت فيه الإحصائيات والدراسات العلمية مجالات الرياضة المختلفة وخصوصًا كرة القدم، تدخلت في حسم مسألة الأفضلية بين ميسي ورونالدو.

وحسب العلم، فإن الأفضلية ذهبت إلى البرغوث الأرجنتيني على حساب صاروخ ماديرا، وأثبتت أن ميسي يساوي كريستيانو رونالدو مرتين.

وتم تحديد ذلك من خلال دراسة أجريت بين جامعة بلجيكية وشركة بيانات هولندية باستعراض مسيرة الثنائي خلال العقد الماضي.

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وفيما يخص ذلك، من الممكن اعتبار أن المسألة قد حسمت من جانب علمي بعيدًا عن وجهات النظر ورؤية الجماهير المتباينة لكرة القدم.

أظهرت دراسة أجرتها شركة البيانات الهولندية "SciSports" بالتعاون مع جامعة لوفين الكاثوليكية في بلجيكا أن ميسي يساوي مرتين في الملعب من كريستيانو رونالدو.

وتحدد الدراسة ما يعرف باسم قيمة الأسهم عن طريق تقدير الاحتمالات، بناءً على عدد كبير من مدخلات اللعبة التي يتم وضعها في التحليل الموضوعي الخاضع للتكنولوجيا.

كيف يتم ذلك؟ على وجه التحديد، يتم تحليل جميع الإجراءات التي يتدخل فيها لاعب كرة القدم وتأثيرها على النتيجة النهائية للمباراة.

تم إجراء الدراسة بناءً على أداء ميسي وكريستيانو رونالدو في الفترة بين عامي 2013 و2018. بعبارة أخرى، المواسم الخمسة الأخيرة لصاروخ ماديرا كلاعب في ريال مدريد.

وجاءت النتيجة النهائية حاسمة لميسي بصورة كبيرة، حيث وصلت قيمة النجم الأرجنتيني إلى 1.21 في مقابل 0.61 فقط لكريستيانو رونالدو.

وتتلخص الدراسة في أن ميسي يلعب أكثر بالكرة، ويولد فرصًا أكثر في المباريات وله تأثير أكبر على النتيجة النهائية للمباراة من كريستيانو رونالدو.

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يذكر أن مثل هذه الدراسات من المتوقع أن تأخذ حيزًا أكبر في كرة القدم خلال الفترة المقبلة، مع ميل أغلب الأندية للاعتماد على التكنولوجيا.