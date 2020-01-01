إنسيني يواسي طفل نابولي الباكي: سنعيد البسمة إليك مجددًا

إنسيني يعد طفل نابولي الباكي بالاستفاقة..

لم تمر واقعة بكاء أحد مشجعي نابولي الصغار خلال الخسارة أمام فيورنتينا، السبت الماضي، مرور الكرام على لورينزو إنسيني، قائد الفريق البارتينوبي.

وبكى طفل كان حاضرًا بمدرجات ملعب "سان باولو"، خلال هزيمة نابولي أمام الفيولا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر الدوري الإيطالي.

إنسيني، سجل رسالة مصورة للاعتذار إلى المشجع الصغير، الذي أصبح مسار الحديث في نابولي حيث كانت دعوات بطبع صورته وهو يبكي ووضعها في غرفة خلع الملابس أمام أنظار اللاعبين.

نابولي يقرر إيقاف معسكره التدريبي المغلق بشكل مفاجئ

ونشر إنسيني عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، فيديو للطفل المدعو ماريو، قال خلالها: "مرحبًا ماريو، بكاءك على النتيجة أحزنني، يمكننا أن نعدك بأنه سيكون لدينا موسم رائع من الآن فصاعدا".

وأتم الدولي الإيطالي: "سوف نعيد إليك البسمة مرة أخرى، نحن في انتظارك بالملعب".

وتعرض نابولي، للخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.