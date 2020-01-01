إنجلترا تُلغي الدوريات الأدنى، هل الدور على البريميرليج؟

الأمر قيد الدراسة..

أعلن الاتحاد الإنجليزي عن إلغاء كل بطولات كرة القدم تحت الأقسام الثلاثة المحترفة وعدم وجود صعود أو هبوط فيهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأمر نفسه سوف يحدث في بطولات كرة القدم للسيدات تحت الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية، وعمومًا فإن الدوريات الملغاة تميل إلى الهواة أكثر من المحترفين.

ونشر الاتحاد بيانًا عن الأمر كتب فيه "هذه ظروف صعبة لكرة القدم الإنجليزية وجميع القرارات المتخذة في هذا الشأن في صالح اللعبة.".

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"هدفنا الأول هو التأكد من سلامة ورفاهية الأندية واللاعبين والموظفين والمسؤولين والمتطوعين والجماهير خلال هذا الوقت غير المسبوق."

القرار سينطبق على الدرجة الثالثة وحتى الدرجة السابعة، في الوقت الذي سيتم مناقشة فيه مصير البطولة الوطنية والبطولة الوطنية للشمال والجنوب والبطولات النسائية المحترفة في أقرب وقت ممكن.

وكانت صحيفة دايلي ميل قد نشرت تقريرًا أكدت فيه أن الدوري الإنجليزي الممتاز والتشامبيونشيب سيتم تأجيلهما لفترة أبعد من 30 أبريل (الموعد المعلن) خلال الاجتماع الذي سيعقد بين الرابطتين الأسبوع المقبل.

يذكر أن حل إلغاء البريميرليج لا يزال قائمًا، ولكن من الصعب أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار الذي سيسبب كوارث اقتصادية بالأخص على أندية الدرجة الأولى والثانية.