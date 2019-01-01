إنتر يقترب من تجديد عقد إيكاردي وإعارته

قصة إنتر وإيكاردي مستمرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية وإسبانية أن ماورو إيكاردي أصبح قريباً من مغادرة إنتر على سبيل الإعارة نحو أتلتيكو مدريد، ولكن على شرط تجديد عقده.

إيكاردي وإنتر العلاقة بينهما وصلت إلى طريق مسدود بعد خروج الأرجنتيني من حسابات النادي وعدم مشاركته في أي لقاء منذ بداية الفترة التحضيرية.

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وذكرت "لاجازيتا" أن إنتر سيعمل على تجديد عقد إيكاردي لمدة إضافية بدلاً من العقد الحالي الذي ينتهي في 2021، ثم يقوم بإعارة اللاعب للموسم الحالي، وبيعه الصيف المقبل.

وأشار التقرير أن النادي الأقرب حالياً هو أتلتيكو مدريد، والذي كثف في الساعات الأخيرة من تحركاته، بحسب "كادينا كوبي"، وذلك بعد فشله في ضم رودريجو مورينو من فالنسيا.

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وأوضحت التقارير أن إيكاردي رفض عرض موناكو، ولكن زوجته ووكيلته واندا نارا تحاول إقناعه بقبول عرض أتلتيكو مدريد، مع احتمالية تحرك بي إس جي، ووجود اهتمام من قبل نابولي.

وأكد خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر، في تصريحات بعد قرعة دوري الأبطال أن إنتر أصبح منفتحاً على فكرة إعارة الأرجنتيني، وليس فقط بيعه.

إنتر يلعب مساء الأحد المقبل في الدوري الإيطالي مع كالياري ضمن الجولة الثانية للمسابقة.