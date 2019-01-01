إنتر يفاوض نجم فرانكفورت

إنتر يبحث عن مهاجم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن أنتي ريبيتش، مهاجم وجناح إينتراخت فرانكفورت هو أحدث الأسماء المطروحة لتعزيز هجوم إنتر.

وتراجع النيراتزوري في سباق التعاقد مع روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، بعد دخول يوفنتوس بقوة.

بعد الفشل مع لوكاكو - إنتر يوجه أنظاره نحو كافاني

وأفادت "سكاي" أن إنتر دحل في محادثات مع النادي الألماني بخصوص جناحه أنتي ريبيتش، والذي بحسب الشبكة، يتناسب مع طريقة لعب الفريق.

وأوضح التقرير أن فرانكفورت يطلب 40 مليون يورو للتخلي عن جناحه الكرواتي، والذي يحظى أيضاً باهتمام من قبل أتلتيكو مدريد.

بوكا جونيورز يؤكد مفاوضاته مع إنتر بخصوص إيكاردي

التقرير أكد أن أتلتيكو مدريد سيعود من أجل ريبيتش حال فشله في التعاقد مع خاميس رودريجيز من صفوف ريال مدريد.

ويلعب إنتر أمام ليتشي في الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي في نهاية شهر أغسطس المقبل.