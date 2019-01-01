بوكا جونيورز يؤكد مفاوضاته مع إنتر بخصوص إيكاردي

بوكا يطارد نجوم الدوري الإيطالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد دانيل أنجيليتشي، رئيس بوكا جونيورز، مفاوضاته مع إنتر بخصوص مهاجمه ماورو إيكاردي بعد خروج الأخير من حسابات النادي.

ووضع إنتر إيكاردي على لائحة المعروضين للبيع، وسط اهتمام من نابولي وروما ويوفنتوس، ولكن الأخير خرج من السباق بعد اهتمامه بضم روميلو لوكاكو.

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وقال أنجيلتشي مع "Radio Cooperativa": "عرفت أن المدير الرياضي للفريق نيكولاس بورديسو تحدث مع زانيتي حول إيكاردي".

وأكمل: "هو مجرد استفسار لمعرفة ما هو الوضع، السؤال لا يكلفك شيئاً، والأمر يستحق الاستعلام".

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آخر الأنباء تفيد أن إنتر يطلب 80 مليون يورو لبيع مهاجمه الأرجنتيني، وأن بوكا قد يعرض استعارته لموسم وحيد.

يذكر أن بوكا جونيورز كان قد ضم الإيطالي دانييل دي روسي الأسبوع الفائت رسمياً بعد انتهاء عقده مع روما.