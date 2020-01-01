إنتر يدعو لمقاطعة المنتخبات بسبب فيروس كورونا

بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر يهدد بمقاطعة فترات التوقف الدولي وعدم ارسال اللاعبين لمنتخباتهم.

هدد بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر بعدم إرسال نجوم فريقه لمنتخبات بلادهم الوطنية في الفترة المقبلة حال لم توحد السلطات الصحية في إيطاليا من معايير التعامل مع فيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، وأكد خلالها أن فريقه لم يتلق أي تعليمات بمنع نجومه من السفر كما هو حال بعض الأندية الأخرى.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن السلطات الصحية ستطلب من بعض الأندية عدم سفر نجومها للمنتخبات بسبب مرور فترة على خضوعهم لفحوصات فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

الأرقام الأسطورية ليست جديدة.. إبراهيموفيتش ملك في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا

وقال ماروتا: "الموقف الحالي غير عادل، هناك منطقة رمادية في إدارة المشكلة وبتلك الطريقة تتعامل كل منظمة صحية محلية مع اللاعبين بشكل مختلف عن الأخرى وتتحكم في إدارات الأندية".

وأضاف: "يجب أن تستمر كرة القدم ذلك هو الخيار الوحيد أمام الجميع، ولنفعل ذلك يجب أن تساعدنا الحكومة في بعض القواعد".

وأكمل: "لو كان يجب أن نتوقف لفترة مؤقتة فلنقل إنها 15 يومًا فلنفعل ذلك ونضع قواعد يلتزم بها الجميع، أما الوضع الحالي فهو سيئ للكرة الإيطالية".

وأردف: "سأذهب بعيدًا وأقول إنه علينا أن نقاطع مباريات المنتخبات الوطنية لو ظهرت حالات إيجابية، وأعني ما أقوله، فمصداقية النظام الحالي مهددة".

وأنهى تصريحاته: "السلطات الصحية تتعامل مع كل منطقة بطريقة مختلفة بين روما وميلان وفلورنسا، نعم هناك بروتوكول تعاون لكن لا توجد مركزية في التنظيم، لذلك علينا أن نحمي اللاعبين من الإصابة في المباريات الدولية".

جدير بالذكر أن إنتر يملك الكثير من اللاعبين الذين خرجوا من أجل التوقف الدولي المقبل، على رأسهم المغربي أشرف حكيمي والبلجيكي روميلو لوكاكو وغيرهم من النجوم.