إنتر يجهز عرضاً ضخماً لضم نجم بوكا

اللاعب لفت الأنظار في نهائي ليبيرتادوريس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت مصادر صحفية أرجنتينية أن إنتر يجهز عرضاً ضخماً من أجل التعاقد مع نجم بوكا جونيورز ناهيتان نانديز بالفترة المقبلة.

وتألق نانديز بشكل لافت مع فريقه في نهائي كوبا ليبيرتادوريس الأخير رغم خسارة الفريق العاصمة للقب أمام غريمه ريفر بليت.

وأشارت "دوبلي أماريا" أن إنتر جهز عرضاً تصل قيمته إلى 21 مليون يورو من أجل ضم نانديز، المبلغ الذي لن يرفضه بوكا بحسب التقرير. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان إنتر قريباً من ضم نانديز في الصيف الماضي قبل كأس العالم حسبما أشارت عدة صحف إيطالية ولكنه فضل التريث وتأخير الصفقة.

وتحدثت التقارير أن بيبي ماروتا، المدير الرياضي الجديد، حدد تدعيم الفريق بلاعب خط وسط كأولى أولوياته في يناير المقبل.

ويبلغ نانديز من العمر 22 عاماً وكان ضمن تشكيلة الأوروجواي التي شاركت في مونديال 2018 بروسيا.