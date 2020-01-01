إنتر يجد ضالته في البرتغال

ماركوس أكونيا مرشح للانضمام إلى صفوف إنتر

ذكرت مصادر صحفية إيطالية أن إنتر قد توجه إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي من أجل البحث عن الخيار البديل في مركز الظهير الأيسر.

وأبرزت كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن الدولي الأرجنتيني ماركوس أكونيا ظهير فريق العاصمة البرتغالية بات على رادار النيراتزوري في الوقت الحالي.

ويبحث إنتر عن تعزيز صفوفه وسط اهتمامه بأسماء كبيرة في عالم ركة القدم أبرزها نجم برشلونة أرتورو فيدال ونجم توتنهام كريستيان إريكسن.

وحسب صحيفة كوريري ديلو سبورت فإن إنتر قد استفسر من سبورتينج لشبونة عن إمكانية ضم ماركوس أكونيا خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المنتظر أن يجتمع الطرفان من أجل الاتفاق على التفاصيل والتفاوض حول إتمام الصفقة، على أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعطى سبورتينج لشبونة موافقة مبدأية حسب المصادر الصحفية على بيع اللاعب في ميركاتو الشتاء، مما يعزز من فرص إنتر في الظفر بخدماته.

وكيل فيدال السبب وراء مشاكله في برشلونة

يذكر أن إنتر عانى هذا الموسم على مستوى جبهته اليسرى نظرًا للإصابات المتكررة لكوادو أسامواه، وسوء مستوى كرستيانو بيراجي.