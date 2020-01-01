وكيل فيدال السبب وراء مشاكله في برشلونة

النجم التشيلي محور الحديث في الأيام الفائتة

أوضحت تقارير في إسبانيا وإيطاليا الدور الكبير الذي يلعبه وكيل لاعب برشلونة فيرناندو فيليسيفيتش في طلبه الرحيل عن النادي والنزاع القضائي الأخير.

وارتبط فيدال بالانتقال لصفوف إنتر في انتقالات يناير الجارية، الأمر الذي لم يستبعده اللاعب في تصريحات أثناء عطلته الأخيرة ببلاده الأسبوع الفائت.

ودخل متوسط الميدان في نزاع قضائي مع برشلونة طالب فيه النادي بالحصول على مستحقات مالية متأخرة عبارة عن مكافآت وحوافز متفق عليها بين الطرفين.

وذكرت "موندو" أن النادي الكتالوني يرى أن فيليسيفيتش هو الشخص وراء الدعوى القضائية، وليس اللاعب، وذلك من أجل الضغط لرحيله في يناير.

وفي نفس السياق، أفادت "لاجازيتا" أن الوكيل هو نفسه الذي نقل أليكسيس سانشيز لإنتر الصيف الماضي، والنادي يعتمد عليه لنجاح مفاوضات ضم مواطنه فيدال.

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ولم يفقد إنتر الأمل في ضم لاعب ليفركوزن السابق، بحسب الصحيفة، وذلك رغم انتظام اللاعب في التدريبات، واستدعائه للقاء إسبانيول القادم.

ويحل برشلونة ضيفاً على متذيل ترتيب الليجا إسبانيول لحساب الجولة التاسعة عشر في مساء السبت.