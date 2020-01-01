إنتر يتفق مع لاعب مانشستر يونايتد ويعيره الموسم القادم

اللاعب الشاب قد ينضم إلى ساسولو أو بارما على سبيل الإعارة

أشارت تقارير صحفية، إلى إنهاء نادي إنتر الاتفاق مع تاهيث تشونج، لاعب مانشستر يونايتد للانضمام للفريق خلال الصيف القادم.

وينتهي عقد تشونج مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب تجديد عقده حتى الآن ويرغب في الانتقال للدوري الإيطالي.

وارتبط صاحب الـ 20 عاماً، بالانضمام إلى صفوف يوفنتوس خلال الأشهر الماضية، ولكن إنتر يقترب من حسم الصفقة لصالحه.

المزيد من الفرق

ووفقاً لصحيفة توتو سبورت فإن إنتر في حال صفقة اللاعب، سيقوم بإعارته إلى ساسولو أو بارما.

يونج: لم نخرج من سباق لقب الدوري وسنعود للانتصارات

وشارك تشونج مع الشياطين الحمر في 12 مباراة، خلال الموسم الحالي بكافة المسابقات دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

جدير بالذكر أن إنتر تعاقد خلال آخر فترتي انتقال، مع ثلاثة لاعبين من مانشستر يونايتد وهم روميلو لوكاكو وأليكسس سانشيز، بالإضافة إلى أشلي يونج.