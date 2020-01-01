يونج: لم نخرج من سباق لقب الدوري وسنعود للانتصارات

أشلي يونج يطلب من زملائه طي صفحة لاتسيو والتركيز في المباريات القادمة

يرى أشلي يونج لاعب إنتر، أن فريقه لم يخرج من المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بالرغم من الهزيمة أمام لاتسيو، مشيراً إلى أن الفريق سيعود لطريق الانتصارات من جديد.

وخسر إنتر من لاتسيو، بهدفين لهدف في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي، على ملعب الأوليمبكو في العاصمة روما.

وقال آشلي يونج في تصريحات عقبت اللقاء: "كنت أفضل أن يفوز فريقي، على أن أسجل هدفاً ونخسر ولكن هذا ما حدث".

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وواصل: "لدينا الكثير من المباريات القادمة، يجب أن ننسى مباراة الليلة ونستعد للمباريات القادمة".

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وأضاف: "بالطبع نحن مازلنا في صراع المنافسة على لقب الدوري، هناك الكثير من المباريات والنقاط أنا واثق من أننا سنعود لطريق الانتصارات".

وعن زميله في الفريق كريستيان إريكسن، قال يونج: "لقد لعبت أمامه عدة مباريات في الدوري الإنجليزي، إنه لاعب رائع ولهذا أراده النادي، نحن الآن في فريق رائع والجميع جاهز للعب دوره".

جدير بالذكر أن إنتر تراجع للمركز الثالث من ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر.