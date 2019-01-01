إنتر يتحرك لضم خواكين كوريا

اللاعب كان قريباً من ميلانو في الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر مهتم بالتعاقد مع خواكين كوريا، مهاجم لاتسيو، بعدما كان اللاعب قريباً من الانضمام له في الماضي.

ويقدم كوريا موسماً أولاً إيجابياً مع لاتسيو بعد قدومه من إشبيلية الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو، إذ سجل ستة أهداف وصنع عشرة بكل المسابقات.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" إن إنتر اتصل بوكيل اللاعب أليساندور لوتشي لمعرفة مدى إمكانية التعاقد معه في المستقبل.

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عزيزي فان دايك 🙋‍♂️

أهلا بك في قائمة ضحايا ميسي 🤦‍♂️



( 🖌️🎨 : @omomani ) pic.twitter.com/59qSdFL4a3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

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وذكر التقرير أن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، تابع اللاعب عن قرب في لقاء فريقه مع ميلان بنصف نهائي كأس إيطاليا.

وكشف التقرير أن إنتر كان قريباً من ضم اللاعب وقتما كان في إستوديانتس ورشحه خوان سيباستيان فيرون، نجم الفريق السابق، لإنتر، ولكن سامبدوريا حسم الصفقة.

ويحتل إنتر الترتيب الثالث في جدول الدوري الإيطالي ويلعب السبت المقبل مع أودنيزي بالجولة 35.