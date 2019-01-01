إنتر يتواجد في توتنهام × أياكس لتلبية مطالب كونتي

النيراتزوري يبحث عن التدعيمات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي في إنتر، كان حاضراً في مدرجات ملعب "وايت هارت لين" الجديد بمباراة توتنهام وأياكس لمراقبة عدداً من النجوم بالفريقين.

وعادت الصحافة الإيطالية لتتحدث عن توجه إنتر للتوقيع مع المدرب أنطونيو كونتي بحلول نهاية الموسم ووضع خطة موسعة لتدعيم الفريق بحسب رغباته.

وذكرت "كوريري" أن أوسيليو كان حاضراً لمراقبة الظهير الأيسر لأياكس نيكولاس تاليافيكو، والذي رحب وكيله في الماضي بالانضمام للنادي، بالإضافة لكل من زميليه حكيم زياش وديفيد نيريس.

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وأشارت الصحيفة أن إنتر يتحرك مبكراً في سوق الانتقالات من أجل تأمين احتياجات المدير الفني الإيطالي الذي بدأ يقتنع بمشروع إنتر على المدى القصير، وخصوصاً في حال تأمين مركزه في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأكدت "توتوسبورت" نفس الأمور، وقالت إن التوقيع مع كونتي بانتظار فقط موافقة مالك النادي زهانج جيندوج في الأيام المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع بيبي ماروتا والرئيس ستيفن زهانج.

وعلى الصعيد الآخر، أكدت "كوريري" أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي تابع اللقاء أيضاً من المدرجات، ولكن لمتابعة كريستيان إيريكسن وتوبي ألدرفايرلد، لاعبا توتنهام.

وانتهت المباراة بانتصار أياكس على مضيفه الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء، بانتظار لقاء العودة الأسبوع المقبل في أمستردام.