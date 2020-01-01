إنتر ميلان يقترب من حسم صفقة إريكسن رغم تصريحات مورينيو

انتقال إريكسن إلى إنتر يسير وفق خطة الأفاعي..

اجتمع جوسيب ماروتا، المدير الرياضي لنادي إنتر، مع وكيل أعمال الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، مساء اليوم الخميس.

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب رحيل إريكسن إلى إنتر بعد فشل المفاوضات مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أنّ ماروتا ظهر في أحد المطاعم مع وكيل أعمال إريكسن مما يعني اقتراب النيراتزوري من حسم الصفقة في يناير الجاري.

وبحسب التقارير الصحفية فإن النادي مستعد لعرض 10 مليون يورو على توتنهام هوتسبير لإتمام الصفقة في أسرع وقت.

وينتهي تعاقد إريكسن الحالي في صفوف توتنهام بنهاية الموسم الجاري مما يعني أنه سيرحل بشكل مجاني بحلول الصيف المقبل لو لم يرحل في يناير.

ويأمل نادي إنتر في حسم الصفقة مقابل 10 مليون يورو أو 15 ملون يورو بدلًا من 20 مليون كما تحدثت التقارير في فترة سابقة.

واتفق إريكسن مع إنتر على الحصول على قيمة سبعة ونصف مليون يورو في الموسم الواحد رفقة النيراتزوري بعقد يمتد حتى عام 2024.

ويفضل إريكسن أن يرحل عن صفوف توتنهام في الشتاء الجاري على رحيله في الصيف المقبل نظرًا لرغبته في إنهاء علاقته بالفريق اللندني سريعًا.

جدير بالذكر أن إريكسن كان قد شارك في 25 مباراة رفقة توتنهام هذا الموسم في كل البطولات بواقع 1455 دقيقة وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

إنتر يقترب من حسم صفقة إريكسن

لن تغير تصريحات جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، كثيرًا في مستقبل كريستيان إريكسن، نجم السبيرز، الذي بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف النيراتزوري.

وأكد مورينيو، أن مشاركة إريكسن أمام نورويتش سيتي الليلة، ممكنة رغم اقترابه من الرحيل إلى إنتر، ولكن ذلك لن يغير من رغبة اللاعب في الانتقال إلى إنتر ورغبة الأفاعي في التعاقد مع الدولي الدنماركي.

ويعمل إنتر على قدم وساق من أجل ضم إريكسن، قبل مواجهة كالياري، الأحد المقبل، في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

النيراتزوري قدم 15 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كمتغيرات، ولكن توتنهام لا يتنازل عن الحصول على 20 مليونًا للتخلي عن خدمات صاحب الـ27 عامًا.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن إريكسن طلب السماح برحيله إلى إنتر من دانييل ليفي، رئيس توتنهام، بشكل شخصي.

ما يجري بين إدارتي الناديين حاليًا من مفاوضات يعد أمرًا طبيعيًا، والصفقة قد يتم عنها الإعلان عنها قريبًا.

بعد مواجهة توتنهام ونورويتش سيتي، قد يطير إريكسن إلى ميلانو من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدًا للانتقال إلى إنتر.