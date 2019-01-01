إنتر ميلان يجد بديل فيدال في ألمانيا

الصفقة واردة للغاية..

أصبح من الواضح أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، يُريد تدعيم منتصف ملعبه بأي شكل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط وعود من بيبي ماروتا، المدير الرياضي للنيراتزوري، بأن الأمر سيحدث بالفعل.

الاسم الأول الذي رُشِح كان أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، والذي أعرب في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه عن لعبه لدور ثانوي في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي هذا الموسم.

تاريخ فيدال مع كونتي في يوفنتوس كان من العوامل التي حفزت الصحافة للتأكيد على أن الدولي التشيلي مهتم بالقدوم إلى ملعب السان سيرو، غير أن الأمور بدأت تأخذ منحنًا معقدًا في الأسابيع الأخيرة.

تقارير من شبكة سكاي إيطاليا كشفت عن أن الإنتر وجه أنظاره صوب يوليان فايجل، لاعب بوروسيا دورتموند، ليكون هو الخطة البديلة في حال استمرار صعوبة الظفر بخدمات فيدال.

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فايجل يمكنه أن يرحل عن دورتموند في يناير، حيث أنه لا يُعد من الكتيبة الأساسية للمدرب لوسيان فافر، فرغم وجود مشكلة في منتصف ميدان الفريق الألماني، إلا أن اللاعب لا يحظى بفرص المشاركة أساسيًا.

الصحف الألمانية سبق وأن أكدت أن إدارة النادي الألماني أخبرت فايجل بأنه خارج حساباتهم وبمقدوره أن يُغادر ملعب سيجنال إيدونا بارك في يناير، وسط اهتمام من هيرتا برلين ومدربه الأسطوري يورجن كلينسمان بصاحب الـ25 عامًا.

يجدر الإشارة إلى تراجع دور فايجل في دورتموند بعد رحيل توماس توخيل الذي جلبه إلى أسود الفيستيفاليا في 2015، وقد اعتمد عليه فافر في مركز قلب الدفاع هذا الموسم في بعض الأحيان، بينما في البعض الآخر كان حبيسًا لدكة البدلاء.