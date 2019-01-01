ريال مدريد يُزاحم برشلونة على لاوتارو مارتينيز

خيار مميز بالنسبة لزيدان..

انضم ريال مدريد إلى سباق الطامحين في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، وذلك في إطار سعيّ النادي الملكي لتدعيم مركز المهاجم الصريح.

وكان مارتينيز قد برز كواحد من أفضل المهاجمين في العالم هذا الموسم، حيث سجل 16 هدفًا في 23 مباراة خاضها بمختلف البطولات مع النيراتزوري حتى الآن، مع تكوينه لثنائية مميزة مع روميلو لوكاكو.

برشلونة، وكما كان معروفًا، كان ينظر إلى الدولي الأرجنتيني كالخيار الأول والأبرز لخلافة لويس سواريز، غير أن ريال مدريد هو الآخر قد دخل على خط المفاوضات مع صاحب الـ22 عامًا.

وبحسب ما أوردته تقارير من الصحافة الإسبانية، فإن ريال مدريد لديه فرصة أقوى في الظفر بخدمات مارتينيز عن البرسا، على أن تكون الصفقة في الصيف المقبل.

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كتيبة زين الدين زيدان كانت قد دعمّت صفوفها في الصيف الماضي بالتعاقد مع لوكا يوفيتش في مركز المهاجم، إلا أن الدولي الصربي لم يتمكن من إثبات نفسه حتى الآن، مما يفرض على الفريق العاصمي البحث عن مهاجم آخر.

لاوتارو مارتينيز سيكون الخيار المثالي بكل التأكيد، والآن يُعد على رأس لائحة اللاعبين الذين يسعى الريال للتعاقد معهم بُناء على رأي زيدان، والذي يرى أن اللاعب بمقدوره أن يكون ثنائية مميزة مع كريم بنزيما.

الجدير بالذكر أن لاوتارو قد عبّر للصحافة في أكثر من مناسبة عن سعادته بوجوده في الإنتر والعمل مع أنطونيو كونتي، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير من إيطاليا أنه قريب من توقيع عقد جديد داخل السان سيرو.