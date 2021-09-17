إنتر ميامي يريد التعاقد مع ميسي لكنه لن يزامل هيجواين!

هل ينتقل ميسي إلى الولايات المتحدة قريبًا؟

لم يخف جونزالو هيجواين رغبة ناديه إنتر ميامي في التعاقد مع ليونيل ميسي في المستقبل، لكنه أشار إلى أنه على الأرجح لن يشاركه غرفة خلع الملابس في النادي الأمريكي.

وكان ملاك إنتر ميامي في وقت سابق قد أعلنوا رغبتهم في الحصول على توقيع البرغوث، بينما أكد ميسي نفسه أنه يريد أن يختتم مسيرته الكروية في الولايات المتحدة والعيش هناك.

الدولي الأرجنتيني الآن مرتبط بعقد سارٍ مع باريس سان جيرمان لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام آخر، وإنتر ميامي ينتظر فقط الإشارة للانقضاض عليه.

هذا يتضح في حديث هيجواين، الذي قال في هذا الصدد "شائعات ميسي؟ لا أريد الوقوع في المشاكل، لا أعرف شيئًا عن ليو في إنتر ميامي".

كما أضاف "وقع ميسي على عقد لمدة عامين مع باريس، النادي عندنا يريد التعاقد معه، سنرى ما سيحدث".

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في الوقت نفسه، لو انتقل ميسي إلى إنتر ميامي بعد عامين لن يزامل هيجواين، إذ أكد المهاجم الأرجنتيني أنه سيبتعد عن الملاعب لفترة غير معلومة بعد العام المقبل.

هيجواين واصل حديثه "بقيت سنة واحدة في عقدي مع إنتر ميامي، وبعد نهاية العقد سوف أحصل على إجازة واستراحة من كرة القدم وكل شيء".

وأتم "أنا الآن في مرحلة أخرى من حياتي، أولويتي هي الأسرة، لن أغير فرصة رؤية ابنتي تبتسم لأي شيء في العالم".

الجدير بالذكر أن هيجواين البالغ من العمر 33 عامًا انتقل إلى ميامي مجانًا بنهاية عقده مع يوفنتوس، وشارك بقميصهم في 29 مباراة مسجلًا 10 أهداف فقط حتى الآن.