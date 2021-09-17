هيجواين : بنزيما تسبب في انخفاض عدد أهدافي مع ريال مدريد

يشعر بالدهشة من مسيرته مع النادي الإسباني

يؤمن جونزالو هيجواين مهاجم ريال مدريد السابق، أن قدوم كريم بنزيما إلى الفريق تسبب في قلة عدد أهدافه مع الميرينجي.

ريال كان هو المحطة الأوروبية الأولى للمهاجم الأرجنتيني، حيث انتقل له في 2007 مقابل 12 مليون يورو.

اللاعب قال أن الخطة الرئيسية كانت تواجده في الفريق الثاني "كاستيا"، قبل أن يشق طريقه نحو الشهرة بعدها.

ماذا قال هيجواين؟

اللاعب قال في تصريحات لشبكة "ESPN":"مع بنزيما المنافسة كانت صحية جدًا، ولكن كان على كل لاعب منا الذهاب إلى أقصى حد ممكن من المستوى".

وأضاف:"في العام الذي وصل فيه كريستيانو رونالدو، سجل 27 هدفًا وأنا 26، السوق التالي تم التعاقد مع بنزيما وكاكا".

وتابع:"بعدها قل عدد الأهداف التي يجب أن أسجلها، ولكن كريم تسبب في إخراج أفضل نسخة مني".

صحيفة "ماركا" الإسبانية قامت بتصحيح ما قاله هيجواين، حيث أوضحت أن كاكا وبنزيما وصلا إلى ريال في 2009 بنفس السوق الذي جاء فيه رونالدو.

كيف كانت بدايته في ريال مدريد؟

صاحب الـ33 سنة أوضح:"الخطة لم تكن ذهابي إلى الفريق الأول، لقد اشتروني وكانوا سيتركونني في كاستيا، وكانت هناك إمكانية الذهاب على سبيل الإعارة".

وأضاف:"والدي كان على متن الطائرة، وقال لي هل أنت خائفًا؟ لا تخف أبدًا من أي شيء، وهذه العبارة عالقة معي حتى الآن".

وتابع:"تدربت مع الفريق الأول وفي الجلسة التدريبية الثانية قال لي فابيو كابيلو، ابق معنا، وشاركت بعدها كلاعب أساسي مع الفريق على الناحية اليمنى".

واستكمل:"لم أتوقع ذلك أبدًا، كان من الصعب دخول سانتياجو برنابيو كلاعب أساسي وعمري 18 سنة، وبعد أن مرت السنوات وأرى نفسي أحد أفضل الهدافين في تاريخ ريال مدريد أشعر بالدهشة لأنني لم أتخيل المسيرة التي قمت بها".

ماذا حقق هيجواين مع ريال مدريد؟

النجم الأرجنتيني حظى بمسيرة مميزة من الناحية التهديفية، حيث سجل 121 هدفًا وصنع 56 في 264 مباراة بكل البطولات.

ومن الناحية الجماعية فاز بلقب الدوري الإسباني 3 مرات، ولقبين كأس السوبر، ولقب واحد لكأس ملك إسبانيا.

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