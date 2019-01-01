منافسة ثلاثية لتخليص الإنتر من "صداع" جواو ماريو

3 أندية تتنافس على توقيع اللاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية لتنافس 3 أندية على التعاقد مع جواو ماريو لاعب الإنتر الإيطالي.

الإنتر كان قد ضم ماريو من سبورتينج لشبونة صيف 2016 مقابل ما يزيد قليلًا عن 40 مليون يورو، ولكنه لم يظهر بالمستوى المأمول في ملعب جوزيبي مياتزا لتتم إعارته لفريق وست هام في يناير 2018.

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وقد حاول الإنتر بيع اللاعب في الصيف ويناير الماضيين إلا أنه لم ينجح في هذا، مما جعله يُمثل صُداعًا في رأس النادي خاصة أنه ورغم لعبه بعض المباريات في النصف الأول من الموسم خرج من حسابات المدرب لوتشيانو سباليتي تمامًا.

الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن إيفرتون يرغب في ضم اللاعب المتاح في السوق بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، لكنه يُواجه منافسة من فريقي موناكو وبورتو، والأخير يريده بصيغة الإعارة مع حق الشراء وهو ما لا يريده الفريق الإيطالي الراغب في التخلص من لاعبه البرتغالي نهائيًا.