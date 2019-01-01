يوم الحسم في يوفنتوس .. آنييلي يجتمع بأليجري لتحديد مصيره

هل يبقى المدرب أم تنتهي القصة هنا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تتجه الأنظار اليوم للاجتماع المنوي عقده بين أندريا آنييلي رئيس يوفنتوس وماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق، حيث سيتم خلاله تحديد مصير المدرب.

وتُثار الإشاعات بقوة في الصحافة الإيطالية والعالمية حول مستقبل أليجري في يوفنتوس، خاة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام بالخسارة في تورينو 2-1 بعد التعادل ذهابًا في هولندا 1-1.

كونتي ينتظر موقف أليجري ليوقع على عقده مع إنتر

ورغم تأكيد آنييلي بعد المباراة أن منصب أليجري آمن وأنه مستمر مع الفريق، وإعلان المدرب مرارًا الأمر ذاته، إلا أن الصحافة تتحدث عن إمكانية الانفصال بعد 5 سنوات ناجحة حقق خلالها النادي 11 لقبًا محليًا ووصل نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين لكنه فشل في معانقة الكأس الثمينة.

مراسلنا في تورينو قال أن آنييلي سيُبلغ أليجري اليوم بقرار النادي حول مستقبله، وكذلك سيستمع للمدرب ووجهة نظره في الأمر، وفي حال تم تأكيد استمراره مع الفريق للموسم القادم، سينتقل الحديث لملف دعم يوفنتوس وصفقات سوق الانتقالات الصيفي وبتواجد المدير الرياضي فابيو باراتيتشي.

يوفنتوس كان قد ضم بالفعل آرون رامسي بعد نهاية عقده مع آرسنال، لكن الأمر لن يتوقف هنا، إذ يطلب أليجري تحسين الصفوف في كافة الخطوط، وتتمحور طلباته حول ظهير أيمن وقلب دفاع ولاعب وسط ومهاجم، وإن كان هناك حديثًا حول إمكانية لعبه بطريقة 4-3-1-2 المفضلة له باستخدام رامسي كصانع لعب خلف مهاجمين.