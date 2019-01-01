إنتر يضع قائمة من البدلاء تمهيداً لعدم ضم لوكاكو

عدة اسماء مطروحة بدلاً من المهاجم البلجيكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت عدة مصادر صحفية إيطالية أن إنتر بدأ في وضع قائمة من الأسماء البديلة حال فشل الفريق في التعاقد مع روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد.

وتقدم إنتر بعرض الأسبوع الفائت لاستعارة لوكاكو مع إلزامية الشراء مقابل 70 مليون يورو، وتتحدث التقارير عن تقدمه بعرض جديد في الأيام المقبلة في ظل طلب يونايتد 85 مليون يورو.

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وذكرت "كوريري" أن أول الأسماء المطروحة هو رودريجو، مهاجم فالنسيا ومنتخب إسبانيا، والذي حاول نابولي ضمه ولكن اللاعب رفض الرحيل.

ثاني الأسماء التي ذكرتها الصحيفة هو دوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، والذي ارتبط بالانضمام لإنتر في أكثر من مناسبة بالماضي، ولكن ناديه لا يريد التفريط فيه.

وتحدث "إف سي إنتر نيوز" عن احتمالية عرض يوفنتوس مبادلة بين ماورو إيكاردي ومويس كين، بالإضافة لمبلغ من المال في الأيام المقبلة.

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وتأكد خروج إيكاردي من حسابات إنتر بعد مغادرته معسكر الفريق الإعدادي في لوجانو والعودة إلى ميلانو بعد استبعاده من التدريبات التكتيكية وتسريبات عن نيته البقاء عامين وتقاضي مرتبه دون لعب حال عدم انتقاله ليوفنتوس.

ولا يملك إنتر حالياً في خط الهجوم ضمن معسكره أي رأس حربة باستثناء لاعبي فريق الشباب بعد إصابة ماتيو بوليتانو وعدم عودة لاوتارو مارتينيز بعد.