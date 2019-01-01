لوكاكو عن انتقاله: ستعرفون شيئاً الأسبوع القادم

البلجيكي يرفض الكشف عن معلومة صلبة حتى الآن..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد أن المزيد من المعلومات ستتضح بشأن صفقة انتقاله المحتملة خلال الأسبوع المقبل.

ويرتبط البلجيكي الدولي بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، وسط خلافات بين إدارة الناديين بشأن طريقة الدفع.

وقال لوكاكو في تصريحات صحفية:"ستعلمون (الإعلام) شيئاً ما الأسبوع المقبل".

وكان أنتونيو كونتي مدرب إنتر قد وضع لوكاكو كأحد أهم أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

يذكر أن لوكاكو رفض فرصة الانضمام لكونتي في صيف 2017 حين كان الأخير مدرباً لتشيلسي، ليضطر كونتي إلى ضم ألفارو موراتا، فيما فضل البلجيكي الانتقال إلى مانشستر يونايتد.