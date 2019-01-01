رانوكيا يُشيد بحملة إنتر الجديدة ضد العنصرية

المدافع يتمنى أن يُصبح الأطفال مثلًا أعلى للكبار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد أندريا رانوكيا مدافع الإنتر بالحملة التي أطلقها ناديه لمحاربة العنصرية، بعد التصرفات والهتافات العنصرية التي أطلقها جمهور الفريق ضد خاليدو كوليبالي خلال مواجهة نابولي.

وعوقب الإنتر على أعمال جمهوره العنصرية خلال مواجهة نابولي بلعب مباراتين على ملعبه دون جمهور.

ورد النادي على تلك العقوبة بدعوة 11 ألف طالب من المدارس المحيطة بالملعب لحضور المباراة مرتدين قمصانًا خاصة بالحملة التي أطلقها النادي لمحاربة العنصرية وأعلن عنها في وقت سابق عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكان الفريق قد دعا جميع جماهيره لاستخدام وسم "إخوة متحدين BUU" بهدف محاربة العنصرية، وارتدى الأطفال في مدرجات ملعب سان سيرو اليوم قمصانًا خاصة تحمل نفس الكلمة "BUU".

وتحدث المدافع الإيطالي عن الأمر قائلًا "أعتقد أن حملة BUU فكرة رائعة، وكذلك ملء الملعب بالأطفال، إذ نتمنى أن يُقدموا المثال الصحيح للكبار".