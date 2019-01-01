بارما أفضل الصاعدين في السيري آ منذ 2013-2014

رقم مميز للجالوبلو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق بارما انتصارًا ملفتًا على أودينيزي خارج ملعبه ضمن الجولة الـ20 للدوري الإيطالي ليُحقق رقمًا ممتازًا في البطولة.

وجاء انتصار الجالوبلو الصاعد هذا الموسم للسيري بهدفين مقابل هدف واحد أحرزهما روبيرتو إنجليزي وجيرفينيو، وهو الفوز الثامن للفريق مقابل 8 خسائر و4 تعادلات، مما رفع رصيده إلى 28 نقطة..

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ولم يحصد أي فريق من الفرق الصاعدة للسيري آ مثل هذا العدد من النقاط في مثل هذا الوقت من الموسم منذ 2013-2014، حين جمع هيلاس فيرونا 32 نقطة بعد 20 مباراة.

وتميز بارما هذا الموسم بالقدرة على حصد النتائج الجيدة خارج ملعبه، إذ تمكن من الفوز في نصف المباريات التي خاضها بعيدًا عن إينو تارديني، فيما خسر النصف الثاني.

وقد لعب 10 مباريات، فاز خلالهم على كلٍ من الإنتر وفيورنتينا وساسولو وتورينو وجنوى في قلب ملاعبهم.