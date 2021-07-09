إل شيرينجيتو : سنعلن مبابي لاعبًا لريال مدريد في هذا التاريخ!

ضربة قوية لليفربول

قنبلة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية، باقتراب انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى نظيره الإسباني ريال مدريد.

مبابي عقده ينتهي مع باريس في 30 يونيو 2022، ومحادثات التوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي متوقفة تمامًا.

العديد من التقارير الصحفية، أشارت إلى أن المهاجم الشاب أخبر إدارة النادي برغبته في الرحيل خلال هذا الصيف.

جوسيب بيدريرول الصحفي المعروف ببرنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، كشف عن مفاجأة مدوية ستحدث في شهر أغسطس القادم.

وقال بيدريرول في برنامجه:"نحن لن نذهب في عطلة خلال هذا الصيف، وسنعلن مبابي لاعبًا لريال مدريد على الهواء خلال أغسطس".

واضاف:"الإعلان عن صفقة مبابي سيتم في آخر أسبوعين من شهر أغسطس المقبل، انتظرونا".

💣¡La BOMBA de @jpedrerol! 💣



🔥"Tienes que VER @elchiringuitotv TODO el VERANO. DAREMOS el FICHAJE de MBAPPÉ aquí en directo"🔥 pic.twitter.com/125eTaWtXL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 9, 2021

وتأتي هذه الأنباء لتمثل ضربة قوية لليفربول، حيث كان يطمح يورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي في ضم اللاعب لتدعيم هجومه.

ويعيش مبابي فترة صعبة بالأسابيع الأخيرة، بعد المستوى المحبط الذي ظهر به في يورو 2020، وإضاعته لركلة الجزاء التي تسببت في خروج فرنسا من دور الـ16 أمام سويسرا.

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يذكر أن صاحب الـ22 سنة، سجل 42 هدفًا وصنع 11 في 47 مباراة لعبها مع باريس خلال الموسم الماضي.