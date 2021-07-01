مبابي يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

ماذا سيفعل ريال مدريد؟

تحدثت التقارير القادمة من فرنسا عن قرار من النجم كيليان مبابي بمغادرة ناديه باريس سان جيرمان وعدم تمديد عقده.

وينتهي عقد اللاعب الشاب مع ناديه بحلول نهاية يونيو 2022، وطوال الشهور الماضية دار الحديث عن إمكانية تمديده.

ماذا قرر مبابي بخصوص عقده مع باريس سان جيرمان؟

ذكرت "ليكيب" أن مبابي اتخذ قراراً بعدم الاستمرار مع ناديه الحالي وعدم تمديد عقده.

وبحسب التقرير الفرنسي، المهاجم أخبر ناديه بقراره عقب خروج فرنسا من أمم أوروبا على يد سويسرا.

ما هو موقف باريس سان جيرمان من قرار مبابي؟

وقال التقرير إن بي إس جي ليس عازماً على بيع نجمه هذا الصيف ويريده أن يُكمل عقده حتى نهايته.

وأوضح التقرير أن اللاعب لا يريد صداماً مع ناديه ولكن سيكون واضحاً في رغبته بالرحيل.

ما هو موقف ريال مدريد من ضم مبابي؟

التقرير ووسائل الإعلام الإسبانية أكدت أن موقف مبابي سيعني تحركاً من قبل ريال مدريد في الأيام القادمة.

رغبة النادي الملكي بضم الفرنسي ليست خفية، ولكن كان ينتظر تحركاً من مبابي لحسم موقفه.

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