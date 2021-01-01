إلزام الأهلي بدفع مبلغ كبير لصالح نادي الفتح

تعرف على قيمة الغرامة الموقعة على الأهلي

ألزمت غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة السعودي، النادي الأهلي بدفع مبلغ كبير لنادي الفتح، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت غرفة فض المنازعات قرارها بإلزام النادي الأهلي، بدفع مبلغ 6 ملايين ريال لنادي الفتح، نظير اتفاقية انتقال اللاعب المحترف محمد المجحد، ودفع مبلغ 5 آلاف كرسوم تقديم الدعوى.

وقررت غرفة فض المنازعات إلزام الأهلي أيضًا بدفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو قرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي.

ومن المقرر أن يكون المدى الزمني للسداد 30 يومًا، حيث تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف، أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

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الأهلي ضم محمد المجحد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادمًا من صفوف نادي الفتح، حيث تم تدعيم صفوف الفريق بخدماته.

الأهلي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة.