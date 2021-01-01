إقتحام لتدريبات منتخب إسبانيا وإنريكي متأهب لما هو قادم

أحداث غريبة شهدها مران المنتخب الإسباني الذي أعقب مؤتمر لويس إنريكي الصحفي

شهدت تدريبات المنتخب الإسباني حادثة غريبة متمثلة باقتحام بعض المشجعين التمارين قبل أن يتم إيقافهم من قبل الأمن وإبعادهم الى الخارج.

وسيخوض المنتخب الإسباني مباراته الثانية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2021 أمام جورجيا. ولم تنتهِ الأحداث عند هذا الحد إذ شهدت التمارين على انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، ما أدّى إلى تعليق التمارين.

🚨🚨🚨 Durante la charla previa al entrenamiento de @LUISENRIQUE21 con la @SeFutbol han entrado unos espontáneos:



La seguridad, a la carrera, les dio 'caza', bajo la mirada de la plantilla española:



🎥 @matoribio85

📻 https://t.co/ISpqMNO8gw pic.twitter.com/JEP69tNyc7 — Radio MARCA (@RadioMARCA) March 27, 2021

تفاصيل المؤتمر الصحفي للويس إنريكي

إلى ذلك أشار مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي بمستوى منتخب جورجيا، قائلاً في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: جورجيا منتخب ليس سهلاً، رغم خسارتهم بهدف للاشيء أمام السويد لكنهم صنعوا فرصاً أكثر من المنافس. أعتقد أن جورجيا كانت تستحق التعادل في تلك المباراة".

وعن اللعب أمام جمهور للمرة الأولى منذ حوالي عام بسبب جائحة كورونا أشار "لوتشو" إلى أنه "خبر سار لكرة القدم ونحن سعداء بوجود الجمهور في الملاعب".

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وعن كواليس المنتخب الإسباني الإصابات في صفوفه، أشار الى أنه في ما يتعلّق بإصابة جيرارد مورينيو فالجهاز الفني "لن يتحمل أي مخاطر. سيخبرنا اللاعب عمّا يشعر به وستقرر"، أما عن دقائق اللعب الخاصة بسيرجيو راموس وما إذا كان سيخوض 90 دقيقة كاملة رفض إنريكي إعطاء أي تفاصيل، طالباً "الصبر" لأن التشكيلة ستُعلن في يوم المباراة.

وعن عدم إستدعائه ياجو أسباس لهذه المباراة وتعليقه عن تغريدة فريقه سيلتا فيجو عبر تويتر (صور للاعب مع موسيقى تصويرية من فيلم تايتنك) قال إنريكي: أنا فقط أقوم بعملي ، أحترم الناس ثم يتصرف الجميع كما يريدون، أنا فخور بموقف المنتخب ضد اليونان. إنها أفضل مباراة على المستوى الدفاعي في مسيرتي كمدرب".

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