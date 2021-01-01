ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول ومواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا، والقنوات الناقلة، وما هي مجموعات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022؟

رغم عدم تحديد المنتخبات المشاركة، بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2022 ، والذي سيقام للمرة الأولى في بلد عربي هي قطر، وسيقام للمرة الثانية في قارة آسيا.

أجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بالقارة الأوروبية يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020، وقد أخرجت مجموعات في المتناول بالنسبة لكبار القارة العجوز، على غرار ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

غاب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد مفاجأة مدوية حققها منتخب السويد في الملحق المؤهل للمونديال، وبالطبع سيقاتل الآتزوري على العودة من جديد لكأس العالم وهو ما يبدو في المتناول، خاصةً مع المستوى الجيد الذي يقدمه الطليان مع روبيرتو مانشيني.

وستشهد التصفيات مشاركة منتخب قطر بعد حصوله على دعوة من الاتحاد الأوروبي، وسيلعب العنابي في المجموعة الأولى ولكن لن يتم احتساب نتائجة بشكل رسمي وستكون مبارياته كالمباريات الودية مع منتخبات المجموعة وهم البرتغال، صربيا، إيرلندا، لوكسمبورج، وأذربيجان.

لكن، ما هي مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 لأوروبا وما هو جدول المباريات والقنوات الناقلة؟.

مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

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مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا

🏆 نتيجة قُرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢

⬅️ 55 منتخب تتنافس على 13 مقعد

⬅️ستلعب منتخبات المجموعة الواحدة ضد بعضها ذهاباً وإياباً بين مارس ونوفمبر 2021

⬅️ستتأهل الـ🔟 منتخبات المتصدرة مباشرة إلى النهائيات

⬅️سيخوض الوصفاء العشرة + أفضل منتخبين من كأس أوروبا مواجهات الملحق pic.twitter.com/eiXztCYvou — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 7, 2020

المجموعة الأولى المجموعة الثانية البرتغال إسبانيا صربيا السويد جمهورية آيرلندا اليونان لوكسمبورج جورجيا آذربيجان كوسوفو قطر

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة إيطاليا فرنسا سويسرا أوكرانيا آيرلندا الشمالية فنلندا بلغاريا البوسنة والهرسك ليتوانيا كازاخستان

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة بلجيكا الدنمارك ويلز النمسا جمهورية التشيك اسكتلندا روسيا البيضاء إسرائيل إستونيا جزر فارو - مولدوفا

المجموعة السابعة المجموعة الثامنة هولندا كرواتيا تركيا سلوفاكيا النرويج روسيا الجبل الأسود سلوفينيا لاتفيا قبرص جبل طارق الثامنة

المجموعة التاسعة المجموعة العاشرة إنجلترا ألمانيا بولندا رومانيا المجر آيسلندا ألبانيا مقدونيا الشمالية أندورا أرمينيا سان مارينو ليشتنشتاين

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جمهورية آيرلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لوكسمبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 5 آذربيجان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 السويد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 اليونان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جورجيا 0 0 0 0 0 0 0 0 5 كوسوفو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 آيرلندا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بلغاريا 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ليتوانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فنلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البوسنة والهرسك 0 0 0 0 0 0 0 0 5 كازاخستان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ويلز 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جمهورية التشيك 0 0 0 0 0 0 0 0 4 روسيا البيضاء 0 0 0 0 0 0 0 0 5 إستوانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 اسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إسرائيل 0 0 0 0 0 0 0 0 5 جزر فارو 0 0 0 0 0 0 0 0 6 مولدوفا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النرويج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الجبل الأسود 0 0 0 0 0 0 0 0 5 لاتفيا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 جبل طارق 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 روسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سلوفينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 5 قبرص 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ملطة 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المجر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ألبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 5 أندورا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 سان مارينو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة العاشرة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 آيسلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مقدونيا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 5 أرمينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ليشتنشتاين 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا

ستبدأ تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا في مارس 2021، وسيستمر دور المجموعات حتى نوفمبر 2021، أما الملحق فسيلعب في مارس 2022.

الجولة الأولى: 24-25 مارس 2021

24-25 مارس 2021 الجولة الثانية: 27-28 مارس 2021

27-28 مارس 2021 الجولة الثالثة: 30-31 مارس 2021

30-31 مارس 2021 الجولة الرابعة: 1-2 سبتمبر 2021

1-2 سبتمبر 2021 الجولة الخامسة: 4-5 سبتمبر 2021

4-5 سبتمبر 2021 الجولة السادسة: 7-8 سبتمبر 2021

7-8 سبتمبر 2021 الجولة السابعة: 8-9 أكتوبر 2021

8-9 أكتوبر 2021 الجولة الثامنة: 11-12 أكتوبر 2021

11-12 أكتوبر 2021 الجولة التاسعة: 11-13 نوفمبر 2021

11-13 نوفمبر 2021 الجولة العاشرة: 14-16 نوفمبر 2021

14-16 نوفمبر 2021 الملحق: 24، 25، 28، 29 مارس 2022

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022- أوروبا

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب تركيا - هولندا الأربعاء 24 مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports ملعب أتاتورك الأولمبي إستونيا - جمهورية التشيك الأربعاء 24 مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports أ.لي كوك أرينا فرنسا - أوكرانيا الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports ملعب فرنسا جبل طارق - النرويج الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports ملعب فيكتوريا فنلدنا - البوسنة والهرسك الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports ملعب هلسنكي الأولمبي لاتفيا - الجبل الأسود الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports ملعب سكونتو سلوفانيا - كرواتيا الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports ملعب ستوزيتسه بلجيكا - ويلز الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports دين دريف صربيا - جمهورية آيرلندا الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports ملعب ريد ستار البرتغال - آذربيجان الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports ملعب يوفنتوس ملطة - روسيا الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports ملعب تاكالي الوطني قبرص - سلوفاكيا الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports ملعب جي إس بي إسرائيل - الدنمارك الخميس 25 مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports ملعب بلومفيلد بلغاريا - سويسرا الخميس 25 مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports فاسيل ليفسكي السويد - جورجيا الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports فريندز أرينا اسكتلندا - النمسا الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports هامبدين بارك ليشتنشتاين - أرمينيا الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports راين بارك المجر - بولندا الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports بوشكاش أرينا أندورا - ألبانيا الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports الملعب الوطني ألمانيا - آيسلندا الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports إم إس في أرينا رومانيا - مقدونيا الشمالية الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports إيلي أوانا مولدوفا - جزر فارو الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports زيمبرو إيطاليا - آيرلندا الشمالية الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports إنيو تارديني إسبانيا - اليونان الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports نويفا لوس كارمينيس إنجلترا - سان مارينو الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports ملعب ويمبلي

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022 أوروبا؟

تُنقل كل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب هذه المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.