ما هي إصابة هازارد التي ستبعده عن بداية موسم ريال مدريد؟ وما هي المباريات التي سيغيب عنها؟

تعرض البلجيكي هازارد الوافد الجديد لريال مدريد للإصابة قبل ساعات قليلة من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني، فكيف تعرض لها وما هي مدة غيابه؟

أبانوب صفوت

تلقى إيدين هازارد ضربة موجعة قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني، بعد أن تعرض للإصابة التي ستؤجل بدايته لمشواره مع الفريق الذي لطالما حلم باللعب له، وذلك قبل ساعات قليلة من أول مباراة رسمية له بقميص الملكي، حيث سيواجه الفريق نظيره سيلتا فيجو في الجولة الأولى غداً السبت.

جاءت الأنباء السيئة للنجم البلجيكي في التدريبات الأخيرة استعداداً للقاء الغد، لتزداد الطين بلة بالنسبة لريال مدريد الذي يعاني كثيراً مع الإصابات بعد أن انتهى موسم أسينسيو مبكراً بسببها، ولكنها في المقابل تعتبر أنباء سارة لبعض اللاعبين الأخرين وعلى رأسهم الكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي جاريث بيل.

في هذا التقرير سنتعرف على إصابة هازارد، كيف حدثت؟ والمدة التي سيغيب عنها مع فريقه الجديد ريال مدريد الذي سيبدأ موسمه غداً بملاقاة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

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ما هي إصابة إيدين هازارد؟ وما هي مدة غيابه؟

بمجرد انتهاء المؤتمر الصحفي لزين الدين زيدان استعداداً لمواجهة سيلتا فيجو، والذي لم يكشف فيه الفرنسي عن إصابة أي لاعب قبل لقاء الغد، بل صّرح بجاهزية الجميع واستعدادهم لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني، أكد الموقع الرسمي بعدها على تعرض هازارد للإصابة على مستوى الفخذ الأيمن.

بحسب الجهاز الطبي للمرينجي، فأن مدة غياب هازارد عن الفريق ستتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع وهي أخبار محبطة للغاية لأن الفريق تنتظره بداية صعبة للموسم الجديد، سيحتاج فيها إلى كل العناصر من أجل أن يكون بكامل قوته، خاصةً وأن البدلاء لم يكونوا في حسابات زيدان في التحضيرات، لذا فهم غير جاهزين الآن لتعويضه.

كيف تعرض إيدين هازارد لهذه الإصابة؟

من غير الواضح معرفة كيفية تعرض إيدين هازارد لهذه الإصابة، لأن اللاعب عانى منها في التدريبات الأخيرة التي تسبق مباراة سيلتا فيجو غداً، ولكنها من المحتمل أنها بسبب الالتحام مع أحد زملائه في إحدى الكرات المشتركة، مما سيضطر النجم البلجيكي لانتظار عدة أسابيع قليلة من أجل مشاركته الأولى مع ريال مدريد.

جاء نص البيان الرسمي على موقع ريال مدريد كالآتي: بعد الاختبارات التي أُجريت للاعبنا إيدين هازارد عقب نهاية تدريبات اليوم، تم تشخيص النجم البلجيكي بإصابة في عضلات الجزء الأمامي من الفخذ الأيمن، وسيتم مواصلة تقييم حالته في الفترة المقبلة.

بداية الموسم، والمباريات التي سيغيب عنها هازارد

سيغيب هازارد لمدة شهر على أقل تقدير عن مباريات ريال مدريد، مما يعني تأكيد استبعاده من بداية الموسم الجديد، الذي سيشهد عدة مواجهات من العيار الثقيل، وكذلك عن بعض لقاءات بلجيكا.

سيلعب الملكي في هذه الفترة أربعة مواجهات في الدوري، حيث سيلاقي سيلتا فيجو في الجولة الأولى خارج ملعبه، قبل أن يستضيف بلد الوليد في سانتياجو برنابيو، وفي الجولة الثالثة سيخرج الملكي لملاقاة فياريال على ملعب لا سيراميكا، بعدها سيواجه ليفانتي على ملعبه، قبل أن يسافر إلى رامون سانشيز بيزاخون واحد من أصعب الملاعب في الليجا لمواجهة إشبيلية.

من المقرر أن يغيب هازارد عن منتخب بلاده في التوقف الدولي المقبل والأول في الموسم الجديد، والذي ستواجه فيه بلجيكا كلا من سان مارينو وأسكتلندا في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 الذي سيُقام في 12 مدينة أوروبية مختلفة.

المباريات التي سيغيب فيها هازارد عن منتخب بلجيكا وريال مدريد: