الدوري الإسباني الدرجة الأولى - الليجا

هازارد يغيب عن افتتاح الليجا بداعي الإصابة

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
إيدين هازارد يغيب عن مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو للإصابة

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلن ريال مدريد غياب إيدين هازارد عن مواجهة غدُا، السبت، بين سيلتا فيجو وريال مدريد بداعي الإصابة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني. 

اختيارات المحررين

وقبل المباراة بساعات، أعلن ريال مدريد رسميًا إصابة هازارد في عضلة الفخذ وغيابه عن مواجهة افتتاح الليجا.

ولم يعلن ريال مدريد تفاصيل الإصابة، في انتظار خضوع النجم الدولي البلجيكي للفحوصات الطبية من أجل تحديد مدى خطورتها.

وعلم جول أنّ فترة الإصابة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع مما يعني عودته بعد فترة التوقف الدولي.

وشارك هازارد مع ريال مدريد في فترته التحضيرية بشكل طبيعي دون التعرض إلى أي إجهاد أو إصابات.

متى كانت آخر مرة يغيب ميسي عن افتتاح الدوري الإسباني؟

يذكر أن زيدان قد أبدى سعادته بحضور الجميع وجاهزيتهم، قبل أن يتلقى النبأ غير السار بإصابة نجمه المنتظر مشاركته الرسمية الأولى بقميص الملكي.

إغلاق