إصابة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بفيروس كورونا

أرتيتا يلحق بركب المصابين بفيروس كورونا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسمياً إصابة مدرب الفريق مايكل أرتيتا بفيروس كورونا الجديد.

وأكد الفريق الإنجليزي أن نتائج الفحوصات الخاصة بالمدرب جاءت إيجابية اليوم لذلك سيلزم المنزل، وسيتم عزله هو وكل من تعامل معه للتأكد من سلامة الجميع وأفراد الأسرة.

وقال النادي في بيان رسمي كل اللاعبيين سيتم وضعه في عزل ذاتي كنوع من الحيطة والحذر من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع.

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وأضاف البيان: "نتوقع أن يعود الأشخاص الذي لم يكن لديهم اتصال واضح مع مايكل إلى العمل في أقرب وقت ممكن".

وحسب رئيس النادي راؤول سانليهي فأن كل ما يهم النادي في الوقت الحالي هو سلامة ميكيل أرتيتا وباقي اللاعبين والتركيز على أن يكونوا في سلام ووضع جيد.

وأردف: "يبدو أننا لن نلعب عدد كبير من المباريات القادمة حتى تستقر الأمور في النادي، لأن الصحة تأتي في أولوية كل شيء".

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أرتيتا علق على إصابته بالمرض قائلاً: "هذا أمر مخيب للآمال حقاً لكنني خضعت للاختبار بعد أن شعرت بالضعف وسأتواجد في العمل بمجرد أن يسمح لي بذلك".

وبعد الكشف عن هذا التطور الكبير في الدوري الإنجليزي فأن رابطة الأندية في الدوري الإنجليزي ستعقد اجتماع غداً بشكل طارئ لبحث تداعيات هذا الأمر، وتوقف الدوري من عدمه.