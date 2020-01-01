أوباميانج ينهي شائعات رحيله عن أرسنال

أوباميانج يؤكد أنه سعيد في أرسنال وسط ربطه بإنتر وريال مدريد

نفى المهاجم الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج شائعات رحيله عن أرسنال، مؤكدًا أنه يشعر بالسعادة مع النادي اللندني في الوقت الحالي.

وكانت الكثير من المصادر الصحفية قد تحدثت عن احتمالية رحيل أوباميانج عن أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وينتهي عقد أوباميانج مع الفريق اللندني بنهاية الموسم المقبل، أي في صيف 2021، إلا أنه لم يقم ببدء التفاوض مع الإدارة بشأن تجديد عقده.

وحول ذلك، ومع ارتباط اسمه بأندية أوروبية كبرى أبرزها ريال مدريد وإنتر، نفى هداف البريميرليج في الموسم الماضي بيير إيمريك أوباميانج إمكانية رحيله عن أرسنال الصيف المقبل.

وأضاف: "عندما كنت أصغر سناً اعتدت على مشاهدة أرسنال لأنهم كانوا دائمًا يمتلكون لاعبين رائعين، كما فازوا بالعديد من الألقاب أيضًا. أعتقد أنه من دواعي سروري أن أكون هنا، أنا سعيد حقًا"

وتابع: "عندما عدت إلى المنزل بعد الخروج من الدوري الأوروبي على يد أولمبياكوس رأيت أطفالي وتحدثوا معي وقالوا لي لا تقلق مما حدث، فهذا من المممكن أن يحدث، أنا سعيد بوجودهم. إنه أمر قاسٍ، لكن هذه هي كرة القدم"

وأردف: "أفكر فقط في المرحلة المقبلة مع أرسنال وفي إمكانية المنافسة على البطولات التي نشارك فيها، سواء في الموسم الحالي أو الاستعداد للتحديات المقبلة"

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يذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن، ويبدو بعيدًا نسبيًا عن صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.