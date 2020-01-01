إصابة مروان فيلايني بفيروس كورونا المستجد

فيلايني يرافق الرياضيين المصابين بالمرض

تأكد إصابة اللاعب البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد السابق والذي يلعب حالياً في نادي شاندوند لونينج الصيني، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لينضم لقائمة الرياضيين المصابين بالمرض.

وأكدت إدارة الصحة المحلية هناك بأن العينة التي سحبت من فيلايني تم ثبوت إيجابية إصابته بالفيروس في مقاطعة جينان الصينية.

فيلايني هو أول لاعب يصاب بالمرض في الدوري الصيني، الذي كان قد تم تأجيل كل فعالياته لفترة غيرة معلومة مثله مثل باقي الفعاليات الرياضية.

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فيروس كورونا بالرغم من بدء انحصاره في عدد كبير من مدن الصين وزيادة عدد المتعافين إلا أنه زاد بشدة في بعض الدول الأخرى وخاصة إيطاليا.

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وكان يوم أمس قد تم إعلان فيه إصابة لاعب يوفنتوس باولو ديبالا بالمرض هو وصديقته بالإضافة إلى باولو مالديني ونجله وزوجته.

وانتقل فيلايني إلى الدوري الصيني في 2019، وأثبت نجاحه في موسمه الأول مع شاندونج لونينج بتسجيل 13 هدفاً في جميع المسابقات.