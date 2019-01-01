إصابة مارسيال أوقفت انتقال سانشيز إلى إنتر

صفقة انتقال أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد إلى إنتر توقفت بسبب إصابة مارسيال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن صفقة انتقال أليكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد إلى إنتر توقفت بسبب إصابة أنتوني مارسيال.

وتعرض مارسيال لإصابة عضلية منذ أيام، ولكن لم تتحدد بعد مدة غيابه عن الملاعب، ومن المنتظر خضوعه للفحوصات الطبية حتى يتأكد ذلك.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المفاوضات بين إنتر ومانشستر يونايتد بشكل إيجابي من أجل أليكسيس سانشيز، توقفت الصفقة بعد إصابة المهاجم الفرنسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وكشفت عدة مصادر أهمها ميرور وذا صن أن إصابة أنتوني مارسيال جعلت مانشستر يونايتد والمدرب أولي جونار سولشار يفكران في الإبقاء على سانشيز منعًا لتفريغ الخط الهجومي والذي سيضر بالفريق خلال الموسم.

وكانت إدارة الشياطين الحمر قد وافقت مبدئيًا على رحيل أليكسيس سانشيز إلى إنتر، ومرت الأيام الماضية في الاتفاق حول التفاصيل.

ولكن الأمور أخذت جانب آخر بإصابة مارسيال، وباتت كل الأمور مجهولة بالنسبة للأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد استغنى عن خدمات مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، والذي رحل إلى إنتر أيضًا مقابل 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.