إصابة فاران تزيد قلق زيدان قبل مواجهة تشيلسي

شعر بانزعاجات بين الشوطين..

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران قد غادر مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم بعد نهاية الشوط الأول بسبب شعوره ببعض الانزعاجات.

المدافع الفرنسي ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد خلال الأسابيع الماضية، على الرغم من عودته إلى مستواه بعد الهبوط الشديد في مستواه على مدار العام الماضي.

ولكن في الوقت الحالي تصدّر فاران عناوين الصحف فجأة وأثار القلق في مدريد ليس بشأن تجديد عقده بنهاية الموسم الجاري أو احتمالية رحيله عن نادي العاصمة الإسبانية.

السبب في القلق هذه المرة كان الإصابة التي عانى منها، تلك التي أجبرته على مغادرة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بين شوطيها ليدفع زين الدين زيدان بناتشو فيرنانديز بدلًا منه.

وحسب التقارير الأولية،، يعاني الفرنسي من آلام في العضلات قد تتركه خارج المباراة المنتظرة ضد تشيلسي الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.

في الأيام القليلة القادمة سيخضع المدافع الدولي الفرنسي لفحوصات طبية لتحديد إمكانية مشاركته في نصف نهائي دوري الأبطال من عدمها، وسط معاناة النادي الملكي من إصابات عديدة.

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جدير بالذكر أن فاران انتقل إلى ريال مدريد في 2011، ونجح في الفوز بـ4 بطولات دوري أبطال أوروبا وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات، وهو أحد أهم عناصر الفريق في الموسم الجاري.